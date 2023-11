Baustellen-Diebstahl in Buttenwiesen: Mehrere tausend Euro Schaden

Unbekannte haben in Buttenwiesen einen Baucontainer aufgebrochen. Gestohlen wurden unter anderem Pumpen und eine Rüttelplatte.

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einer Baustelle in der Buttstraße in Buttenwiesen einen Baucontainer aufgebrochen. Die Täter stahlen nach Angaben der Polizei daraus zwei schwarz-silberfarbene Schmutzwasserpumpen, eine Rüttelplatte und einen Rüttelstampfer, jeweils vom Hersteller Wacker Neuson, sowie ein orangefarbenes 16-Ampere-Starkstromkabel.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise

Aus einem in der Nähe abgestellten Bagger entwendeten die Unbekannten eine Dieselmenge von etwa 300 Liter. Der Beuteschaden liegt laut Polizeibericht bei mehreren tausend Euro, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)