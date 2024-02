Bei Auffahrunfall in Buttenwiesen entsteht Sachschaden

21-Jährige fährt in Buttenwiesen mit ihrem Wagen auf das Auto einer 61-Jährigen auf.

Ein Auffahrunfall, in den zwei Autos verwickelt waren, hat sich am Mittwoch auf der Staatsstraße 2027 bei Buttenwiesen ereignet. Gegen 15.50 Uhr war eine 61-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße in nördliche Fahrtrichtung unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt Frauenstetten musste die Frau verkehrsbedingt abbremsen.

Die beiden Fahrerinnen bleiben bei Unfall in Buttenwiesen unverletzt

Eine hinter ihr fahrende 21-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Pkw auf den vorderen Wagen auf. Die beiden Autos wurden im Heck- beziehungsweise Frontbereich beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 5500 Euro. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Verwarnungsgeld ausgesprochen. (AZ)