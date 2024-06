Betrunkener Radler leistet in Buttenwiesen Widerstand gegen die Polizei

Ein Mann stürzt in Buttenwiesen vom Fahrrad. Er wehrt sich gegen eine Blutentnahme und beleidigt Polizisten.

Ein 50-Jähriger war am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Geistbergstraße in Buttenwiesen mit dem Fahrrad unterwegs. Der Mann stürzte laut Polizeibericht aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt vom Rad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Als die Polizeibeamten feststellten, dass der Mann stark nach Alkohol roch, ordneten sie eine Blutentnahme zur genauen Feststellung des Alkoholwerts an. Daraufhin leistete der 50-Jährige laut Mitteilung Widerstand und beleidigte die Polizisten. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)