Buttenwiesen kämpft gegen geplanten Flutpolder

Plus Das geplante Hochwasserbecken bei Gremheim liegt in Teilen auch auf der Flur der Gemeinde. Die Festsetzung der Überschwemmungsgebiete stößt auf deutliche Ablehnung.

Nicht einverstanden ist Buttenwiesen mit dem geplanten Flutpolder Neugeschüttwörth bei Gremheim, der sich auch auf das Gebiet der Zusamtal-Gemeinde erstrecken würde. Der Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit der amtlichen Festsetzung der ermittelten Gebiete, die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung im Neugeschüttwörth beansprucht werden sollen.