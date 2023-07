Buttenwiesen

17:30 Uhr

Der "Hackl Schorsch" zeigt Energie auf dem Maierhof in Buttenwiesen

Plus Als Wintersportler hat Georg Hackl alles erreicht. Heute brennt er förmlich für erneuerbare Energien – und verrät in Buttenwiesen, was man dafür aus dem Profisport lernen kann.

Von Benjamin Reif

Bei rekordverdächtigen Außentemperaturen über die goldenen Zeiten im Wintersport zu sprechen, das hätte schneller ins Absurde abrutschen können, als Hackl Schorsch einst den Eiskanal hinuntergebrettert ist. Nun verfügt der Mann aber über viel Selbstreflexion und Humor - und Energie. Und so wurde sein Besuch bei GP Joule auf dem Maierhof in der Nähe des Buttenwiesener Weilers Illemad eine echte Bereicherung für eine Veranstaltung, in der es hauptsächlich um erneuerbare Energien und am Rande um Wintersport ging.

"Freili" sei er da gerne dabei, wenn es um seine Leib- und Magenthemen geht, sagte der dreifache Olympiasieger im melodiösen oberbayerischen Dialekt. In kaum einem Bereich sei der Klimawandel so deutlich sichtbar wie im Wintersport. Wo er in den 90er-Jahren noch "Traumwinter" bei den Veranstaltungen erlebt hatte, sieht die Realität heute so aus, dass ohne Schneekanonen gar nichts mehr geht. "Wir müssen unseren Winter selbst machen", so Hackl. Und das verursache wiederum einen deutlichen ökologischen Fußabdruck, denn Schneekanonen verbrauchen viel Strom. Und der kommt im Schnitt noch zur Hälfte aus fossilen Energieträgern.

