Buttenwiesen

vor 25 Min.

Der „Lernort Buttenwiesen“ überzeugt Landespolitiker

Das Ensemble in Buttenwiesen mit Synagoge (Mitte), jüdischem Friedhof und Mikwe in unmittelbarer Nachbarschaft gilt in ganz Bayern als einmalig.

Eine Delegation präsentiert dem Antisemitismus-Beauftragten Ludwig Spaenle in München ein Konzept. Dieses zeigt, wie in der Kommune die Erinnerung an ihre jüdische Geschichte aufgefrischt werden soll.

Themen folgen