Polizei stoppt in Buttenwiesen und Dillingen betrunkene Autofahrer

Zwei Autofahrer haben sich in Buttenwiesen und Dillingen betrunken ans Steuer gesetzt. Bei einem 43-Jährigen lag der Alkoholwert bei knapp zwei Promille.

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei gegen 23.30 Uhr einen 80-jährigen Autofahrer in Buttenwiesen kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Der Mann muss sein Auto in Dillingen stehen lassen

Bereits am Freitagabend hat die Polizei gegen 17.30 Uhr ein 43-jährigen Autofahrer am Kasernplatz in Dillingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von fast zwei Promille. Der Mann musste seinen Pkw stehen lassen. Ihn erwartet nun ebenfalls eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)