Buttenwiesen

vor 39 Min.

Dutzende beten in Buttenwiesen für den Frieden in Europa

Plus Gegen den Krieg Russlands wollen auch Menschen im Landkreis ein Zeichen setzen.

Zahlreiche Menschen nahmen am Samstagabend am Friedensgebet in Buttenwiesen teil. Der katholische Pfarrer Klaus Ammich und Wertingens evangelische Pfarrerin Ingrid Rehner gestalteten die Gedenkminuten auf dem Louis-Lamm-Platz. Anlass ist der Krieg in der Ukraine. Auch in anderen Gemeinden im Landkreis Dillingen fanden oder finden Friedensgebete statt. Darunter am heutigen Montag um 12 Uhr in der Wertinger Betlehemkirche und um 18 Uhr in der Gundelfinger Friedenskirche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .