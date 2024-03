Er hält Rückkehrern die Tür zur Kirche in Buttenwiesen auf

Plus Pfarrer Klaus Ammich aus Buttenwiesen möchte mit seiner Kirche einladend auftreten. Was passiert, wenn ein Gläubiger ausgetreten ist und zurückkehren möchte.

Früher kam das Phänomen häufiger vor. Inzwischen erlebt es Pfarrer Klaus Ammich aus Buttenwiesen etwa alle zwei Jahre: Ein Gläubiger, der aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, kehrt zurück. Möchte wieder dazu gehören, bereut den vorausgegangenen Schritt. Dann ist Pfarrer Ammich gerne für ein Gespräch bereit. "Wir wollen die Türen offen halten", sagt er.

Als Pfarrer ist es ihm ein Anliegen, mit Kirche und Gemeinde einladend aufzutreten. Deshalb hat er kurz nach seiner Amtseinführung in Buttenwiesen 2014 gemeinsam mit der neuen Homepage für die Pfarreiengemeinschaft auch einen ganz bestimmten Reiter eingeführt. "Wiederaufnahme" heißt dieser. "Unsere Wege sind nicht immer einfach und gerade", bekommt zu lesen, wer darauf klickt. "Das ist auch so mit den Wegen des Glaubens und der Beziehung zu unserer katholischen Kirche."