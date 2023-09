Große Feuerwehrübung bei Surteco

Der Atemschutztrupp muss ran, und einem Verletzten wird der Weg abgeschnitten: In dem Buttenwiesener Betrieb zeigen die Freiwilligen ihr Können.

Zu einem der bedeutenden Buttenwiesener Industriebetriebe, die Druckerei von Surteco, rückten am Dienstagabend der diesjährigen Brandschutzwoche alle Feuerwehren der Gemeinde aus. Kreisbrandmeister (KBM) Daniel Riegl hatte mithilfe von Alexander Erdmann und der Firma Surteco in wochenlanger Arbeit eine große Übung auf dem Firmengelände vorbereitet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Schon kurz nach der Alarmierung um 19.50 Uhr standen die ersten Einsatzkräfte vor der Zufahrt zum Firmengelände. Der Alarm war über die Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst worden, darum konnte sich Einsatzleiter Mario Müller mit anderen Gruppenführern anhand der Feuerwehr-Laufkarten aus der Brandmeldezentrale schnell zum Einsatzort bewegen. Da der Betrieb mit vielen Hallen und Wegen nicht sehr übersichtlich ist, eine richtungsweisende Maßnahme im wahrsten Sinne des Wortes.

Der Rückweg war abgeschnitten

Aus einer offensichtlich verrauchten Halle kam ein aufgebrachter Mann gelaufen, der den eintreffenden Rettungskräften dramatisch schilderte, dass sich im Gebäude zwei Kollegen von ihm befänden und diese nach der Explosion eines Gabelstaplers schwer verletzt irgendwo in der Druckerei befinden. Dass der Mann nicht wieder zurück in den Gefahrenbereich lief, konnten die betreuenden Helfer glücklicherweise verhindern. Die anwesenden Rot-Kreuz-Bereitschaften aus dem Landkreis nahmen sich des Patienten an.

An anderer Stelle wurde zur gleichen Zeit eine stabile Löschwasserversorgung aufgebaut. Da das Hydrantennetz auf dem Firmengelände (so war es für die Übung vermeldet worden) nicht zur Verfügung stand, wurde an der extra dafür vorgesehenen Stelle die Saugstelle aus der Zusam mit zwei Tragkraftspritzen in Betrieb genommen.

Und noch während sich der erste Atemschutztrupp auf die Suche nach den verletzten in der Halle machte, meldeten sich auch noch zwei Monteure, denen auf der Halle durch den Brand der Rückweg abgeschnitten wurde.

Der Atemschutztrupp muss ran

Eilig wurde am Gebäude "angeleitert" und die Personen von unten so lange beruhigt, bis die Retter hinaufstiegen und den Abstieg mit der Rettungsleine gesichert bewerkstelligen konnten. Die vermissten Personen wurden mit Unterstützung nachrückender Atemschutztrupps gefunden und gerettet sowie die Brandbekämpfung eingeleitet.

Den Ablauf der Einsatzübung verfolgten neben Surteco-Betriebsleiter Ralf Lerner und Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger auch der Bürgermeister der Gemeinde Buttenwiesen, Hans Kaltner. Weitere Zuschauer aus dem Gemeinderat und Betriebsangehörige waren ebenfalls in einem abgesperrten Bereich anwesend und konnten sich von der Schlagkraft der örtlichen Feuerwehren überzeugen, die mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort waren. (AZ)