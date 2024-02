Unfall nach Sekundenschlaf: 19-Jährige fährt in Hinterried mit Auto gegen Mauer

Einer jungen Autofahrerin wurde ein Sekundenschlaf im Buttenwiesener Gemeindeteil Hinterried zum Verhängnis. Sie wird bei dem Unfall verletzt.

In der Dorfstraße im Buttenwiesener Gemeindeteil Hinterried ist am Donnerstag eine 19-Jährige mit ihrem Auto frontal in eine Mauer geprallt. Wie die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme feststellten, war die junge Frau von Buttenwiesen kommend in Richtung Wortelstetten unterwegs gewesen. In Hinterried befuhr sie die Hauptstraße, wo sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Betonmauer prallte.

Die Dillinger Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein

Ihr Auto wurde dadurch im Frontbereich stark beschädigt. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie gab an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein, was laut Polizeibericht letztlich zu dem Verkehrsunfall geführt haben dürfte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Neben einer Streife der Dillinger Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Frauenstetten im Einsatz. (AZ)