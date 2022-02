Buttenwiesen

vor 17 Min.

Im Buttenwiesener Rat gibt es eine „Neue“

Plus Im Gremium findet ein Wechsel statt. Der Termin für die Bürgermeisterwahl steht fest.

Von Brigitte Bunk

Im Buttenwiesener Gemeinderat hat es einen Wechsel gegeben. Aus beruflichen Gründen hat Ratsmitglied Josef Hofer aus Pfaffenhofen seinen Sitz im Gremium aufgegeben, Rita Demharter rückt nach. Bürgermeister Hans Kaltner vereidigte sie in der Ratssitzung am Montagabend im Zehentstadel und hieß sie herzlich willkommen im Gremium. Bei Josef Hofer, der 2014 erstmals für die Grünen in den Rat gewählt wurde, bedankte er sich für den langjährigen, engagierten Einsatz für die Gemeinde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen