Kinder spielen in neuem Waldkindergarten in Lauterbach

Im Januar hat der Waldkindergarten in Lauterbach eröffnet. Die Kindergartenkinder Samuel und Elli haben dort schon fleißig Mobile aus Naturmaterialien gebastelt.

Plus In der Nähe des Freibads gibt es dort 20 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren. Wie das immer beliebtere Konzept bisher ankommt und was dort noch geplant ist.

Die Kinder spielen zufrieden im Sandkasten des neuen Waldkindergartens im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach, kurz bevor sie mittags abgeholt werden. Die kleine Elli erzählt: "Da hinten ist ein umgestürzter Baum, auf dem sind wir vorhin herumgeklettert, und dann haben wir eine Suppe gekocht." Die Zutaten? Blätter, ein bisschen Wasser und Sand, erklärt die Fünfjährige. In der Früh, vor dem gemeinsamen Morgenkreis, hätten die Kinder und ihre Betreuerinnen schon ein Mobile gebastelt, aus Naturmaterialien, die sie im Wald gefunden haben, ergänzt Gruppenleiterin Nicole Benitsch.

