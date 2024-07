Leselöwen-Vorlesewettbewerb an der Grundschule

Es war wieder so weit: Die Schülerinnen und Schüler der beiden vierten Klassen der Ulrich-von-Thürheim Grundschule Buttenwiesen betraten gespannt den Musiksaal. Dort fand gleich in der Früh der „Leselöwen-Vorlesewettbewerb“ statt. In den Wochen zuvor wurden in den einzelnen Klassen die zwei besten Leser der Klasse ermittelt. Diese waren in der Klasse 4a Leonie Knötzinger und Luca Fetzer und in der Klasse 4b Ella Caesar und Laura Mayr.

Nun galt es, aus den vier Klassenvertretern den Schulsieger zu ermitteln. Nach der Begrüßung durch Rektor Michael Bachmaier begann der Vorlesewettbewerb. Das tolle Publikum lauschte gespannt den bestens vorbereiteten Klassensiegern beim Vorstellen ihres Buches und beim betonten, spannenden Vorlesen eines Textabschnittes.

Vorlesewettbewerb an der Grundschule in Buttenwiesen

Ella Caesar überzeugte mit „Dachs und Rakete“, Laura Mayr entführte die Zuhörer in die Welt der magischen Tierfreunde, Leonie Knötzinger stellte das Buch „Pipper Pepperkorn auf Klassenfahrt“ vor und Luca Fetzer berichtete über die drei Fragezeichen und die Strandräuber. Auf das vorbereitete Lesen folgte das Vortragen eines unbekannten Textes. Jeder Teilnehmer versuchte betont, flüssig und fehlerfrei aus dem Buch „Ferien im Schrank“ von Annette Roeder vorzulesen.

Anschließend hatte die Jury die schwere Aufgabe, den Schulsieger festzulegen. Dieses Jahr in der Jury: Zweite Bürgermeisterin der Gemeinde, Johanna Eser-Weidel, die Sponsorin Christine Gerblinger aus der gleichnamigen Buchhandlung in Wertingen, Rektor Michael Bachmaier, die ehemalige Lehrerin Frau Lanz-Zeilinger und Dieter Proksch, ehemaliger Konrektor der Schule.

Die Jury entschied über die Gewinner des Vorlesewettbewerbs in Buttenwiesen

Die Fachleute hatten es nicht leicht, denn am Ende trennten nur wenige Punkte die Teilnehmer. Über den ersten Platz und somit den Schulsieg freute sich Ella Caesar. Den zweiten Platz knapp dahinter belegte Luca Fetzer. Den dritten Platz erreichte Leonie Knötzinger und der vierte Platz ging an Laura Mayr. Bei der Siegerehrung bekamen alle neben den Glückwünschen ein persönlich signiertes Buch von Bürgermeister Hans Kaltner, eine Urkunde sowie Buchgutscheine, die in der Buchhandlung Gerblinger eingelöst werden können. Der Leselöwe ging dieses Jahr in die Klasse 4b.

Nach der Siegerehrung bedankten sich Rektor Michael Bachmaier und Organisatorin Sonja Bauer bei der Jury und beim aufmerksamen Publikum. Außerdem wünschten sie weiterhin viel Freude beim Lesen, denn Lesen ist eine wichtige Kompetenz in der heutigen Zeit. (AZ)