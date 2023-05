Das ist am Marktsonntag in Buttenwiesen geboten

Auch das Rathaus öffnet am Muttertag seine Türen. Ein kostenloses Bähnchen verbindet die wichtigsten Stationen. Einige Vereine sind ebenfalls aktiv.

Noch ist Josef Hofer Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Buttenwiesen und gesteht: "Ganz einfach ist es nicht, die Fieranten zu überzeugen, dass sie am Muttertag ausgerechnet nach Buttenwiesen kommen sollen." Und doch ist es gelungen. Rund 25 Händler haben zugesagt, ihren Stand am kommenden Sonntag, 14. Mai, in der Gemeinde aufzubauen. Damit wird es zum vierten Mal den Markt im neuen Format geben. Gleichzeitig öffnet das Rathaus am Nachmittag seine Türen und gewährt Einblicke – vor allem in den neu sanierten Teil mit dem Kaisersaal.

Am Marktsonntag wird auch das Rathaus mit dem neu sanierten Kaisersaal für alle Interessierten zu besichtigen sein. Das Bild mit Bürgermeister Hans Kaltner entstand während der Sanierung. Foto: Birgit Hassan (Archiv)

Gleichzeitig Märkte in Buttenwiesen, Höchstädt und Donauwörth

Fieranten hätten die gleichen Probleme wie andere Geschäftsleute, sich selbst und ihren Verkauf aufrecht zu halten, sagt Hofer. Oftmals fehle auch das Personal. Zudem finden am Sonntag gleichzeitig in Donauwörth und Höchstädt Märkte statt. "Durch Mails und Gespräche haben wir Fieranten überzeugen können, dass sie auf diesen, unseren Markt kommen", freut sich der WV-Chef.

Somit kann der Buttenwiesener Markt in der gleichen Größenordnung stattfinden, wie es die Besucher und Besucherinnen in letzter Zeit gewohnt waren. 2018 hatte Josef Hofer dem Markt zu neuem Leben verholfen, nachdem er im Jahr zuvor den Vorsitz der örtlichen Wirtschaftsvereinigung übernommen hatte. Zu dem Zeitpunkt war der traditionelle Frühjahrsmarkt in dem Ort quasi eingeschlafen. Nur noch einzelne Fieranten hatten den Weg nach Buttenwiesen aufgenommen, entsprechend zäh waren dann auch die Geschäfte bei kleinem Publikum.

Das änderte sich schlagartig, als die Wirtschaftsvereinigung 2018 die Organisation des Marktes übernahm. Nicht nur deutlich mehr Markthändler kamen wieder. Auch gab es zusätzlich ein großes Gewerbezelt, in dem örtliche Betriebe messeähnlich ihre Angebote vorstellen und für sich werben konnten. 2019 wiederholte man das erfolgreiche Konzept, das wie der Markt selbst und so vieles andere 2020 und 2021 durch die Corona-Einschränkungen ausgesetzt werden musste.

Vor dem Buttenwiesener Rathaus sind die Vereine aktiv

Vergangenes Jahr konnte der Markt dann wieder stattfinden. "Um das Gewerbezelt zu organisieren, war die Zeit allerdings zu knapp", erklärt Josef Hofer. Und auch dieses Jahr verzichtet die Wirtschaftsvereinigung bewusst darauf, da die Straße zwischen Kirche und Rathaus in die aktuelle Sanierung der Ortsdurchfahrt einbezogen ist. Der Markt wird sich damit in diesem Jahr vom Rathaus auf der Bachstraße in Richtung Erwin Müller ziehen.

Vor dem Rathaus werden zudem verschiedene Vereine aktiv sein. Die Feuerwehr bietet speziell für Kinder ein Zielspritzen an, der FC Putz ein Fußball-Dart. Und beim Obst- und Gartenbauverein gibt es Kaffee und Kuchen. Auch im Rathaus wird es an diesem Marktsonntag rund gehen. Ganz bewusst nutzt die Gemeinde die Möglichkeit, den Menschen Einblick in das Rathaus – speziell den neu sanierten Teil – zu gewähren. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden von 12 bis 17 Uhr in Gruppen alle Interessenten durch die Räumlichkeiten führen und speziell den Kaisersaal präsentieren.

Geschäfte in der Gemeinde können am Marktsonntag öffnen

Wie an allen Marktsonntagen besteht für Geschäfte des Ortes die Möglichkeit, auch ihre Türen zu öffnen. Gebrauch machen wird davon auf jeden Fall die Gärtnerei Passiflora am Ortseingang aus Richtung Wertingen. Ebenso wird gleich in der Nähe das Auto-Team Hiesinger auf seiner Ausstellungsfläche verschiedene Fahrzeuge zeigen. Und das Buttenwiesener Haupthaus von Erwin Müller wird am Marktsonntag ebenso öffnen.

Josef Hofer hat 2018 mit der Wirtschaftsvereinigung dem Buttenwiesener Markt zu neuem Leben verholfen. Foto: Birgit Hassan

Um die Verbindung zwischen den einzelnen Stationen zu erleichtern, hat die Wirtschaftsvereinigung erneut ein Bähnchen organisiert und einen privaten Sponsor dafür gefunden. Für die Marktbesucher kostenlos wird es kontinuierlich zwischen Erwin Müller, Rathaus und Passiflora verkehren.

Josef Hofer hört als Chef der Wirtschaftsvereinigung Buttenwiesen auf

Josef Hofer hofft, dass die Angebote – bei aller Konkurrenz in der Umgebung – nicht nur Menschen aus der Gemeinde anziehen werden. Fürs nächste Jahr stellt er zusätzlich wieder ein großes Zelt in Aussicht. Auch wenn er selbst dann nicht mehr Chef der Buttenwiesener Wirtschaftsvereinigung sein wird. Vor wenigen Tagen habe er die Mitglieder informiert, dass er bei den kommenden Wahlen im Juli nicht mehr als Vorsitzender kandidieren werde.