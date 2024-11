Martinimarkt in Lauterbach ist ein Fest der Kreativität

Icon Vergrößern Ein bunter Markt war beim Martinimarkt in Lauterbach geboten. Foto: Anja Röger Icon Schließen Schließen Ein bunter Markt war beim Martinimarkt in Lauterbach geboten. Foto: Anja Röger

Ein Martinimarkt der Freien Schule Lech-Donau und des Kindergartens Bienenkorb fand in diesen Tagen in Lauterbach statt. Die Schul- und Kindergartengemeinschaft kam zusammen, um ein buntes Fest zu feiern, das die Vielfalt und Kreativität des Hauses widerspiegelte. In den Klassenzimmern konnten die Gäste ihr Geschick beim Nadelfilzen unter Beweis stellen und an zahlreichen Bastelaktionen teilnehmen. Die Kinder wurden von einer zauberhaften Märchenhöhle empfangen und die internationale Teestube, in der die Besucher verschiedene Teesorten und Gebäck aus aller Welt genießen konnten, war ein Highlight. Kulinarische Köstlichkeiten aus dem Feuerkessel und dem Steinofen rundeten das Angebot ab. Die liebevoll zubereiteten Speisen sorgten für eine gemütliche Atmosphäre und luden zum Verweilen ein. Überall waren die Schüler engagiert und zeigten mit viel Begeisterung, was sie im Unterricht gelernt hatten. Ein weiterer Höhepunkt war die Kunstausstellung, bei der die Bilder der Schüler versteigert wurden. Die Kunstwerke zeigten nicht nur das kreative Talent der Kinder, sondern auch die Vielfalt der Themen, die im Unterricht behandelt werden. Die Lehrer standen bereit, um Fragen zum Waldorfkonzept zu beantworten und den interessierten Besuchern einen Einblick in die pädagogischen Ansätze der Schule zu geben. Die gesamte Schulfamilie war engagiert und motiviert, was die positive Stimmung des Marktes unterstrich. Man spürte, wie lebendig die Wissensvermittlung und die praktische Anwendung von Wissen an der Freien Schule Lech-Donau sind. Die Besucher hatten zudem die Möglichkeit, bereits erste Weihnachtsgeschenke zu erwerben und das Kunsthandwerk der Schüler zu bewundern. Der Martinimarkt war nicht nur ein Fest der Kreativität, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und die Werte der Schule zu feiern. (Daniela Fendt)

