Öl fließt in Buttenwiesen in die Zusam – Feuerwehren im Einsatz

Durch eine defekte Leitung eines Wasserkraftwerks ist in Buttenwiesen Öl in den Fluss ausgetreten. Wie Einsatzkräfte die Flüssigkeit aufwendig wieder entfernt haben.

Von einem Wasserkraftwerk in Buttenwiesen ist Öl in einen Seitenarm der Zusam geflossen. Spaziergänger informierten am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr den Buttenwiesener Feuerwehrkommandanten Alexander Erdmann telefonisch. Vor Ort verständigte dieser über die Leitstelle direkt die Feuerwehr Buttenwiesen. Diese brachte eine Ölsperre mit einem schwimmfähigen Ölbindemittel in den Seitenarm der Zusam ein, der an der Verbindungsstraße zwischen Buttenwiesen und Pfaffenhofen zu finden ist.

Öl tritt in Zusam aus – Feuerwehren Buttenwiesen und Wertingen rücken aus

Die Feuerwehr rief wiederum die Polizei und das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth zu Hilfe. Um eine zweite Ölsperre mit einem Ölbindevlies in der Zusam zu errichten, wurde die Wertinger Feuerwehr hinzugezogen. Zur Ursache erklärte Kommandant Erdmann: „In einer Ölleitung, die ins Wasser geht, um das Getriebe zu kühlen, war ein kleines Loch.“

Während des Einsatzes, der gegen 19 Uhr beendet war, hat der Betreiber des Wasserkraftwerks, das einem chinesischen Investor gehört, das Öl abgelassen. Außerdem hat er eine kleine Wanne angebracht, damit definitiv kein Öl mehr ins Wasser gelangen kann. Erst wenn das Wasserwirtschaftsamt das Okay gibt, können die Ölsperren abgebaut werden. Die Freiwillige Feuerwehr Buttenwiesen war mit zwölf, die Freiwillige Feuerwehr Wertingen mit drei Einsatzkräften vor Ort.

Fischereiverein Pfaffenhofen ist von diesem Ölunfall betroffen

Neben dem ökologischen Schaden ist auch der Fischereiverein Pfaffenhofen von diesem Ölunfall betroffen. Die Mitglieder betreuen das Gewässer und haben kürzlich Fische in die Zusam eingebracht, erklärte der zweite Vorsitzende Michael Bestle, der mit Gewässerwart Christian Bestle während des Einsatzes vor Ort war. Michael Bestle konkretisiert: „Diese Woche wären die Bachforellen frei gewesen. Die hatten bisher Schonfrist.“ Die Vereinsmitglieder hätten sich schon aufs Fischen gefreut, aber daraus wird nun nichts. Denn die nächsten sechs Wochen können die Fische nicht verzehrt werden.

„Wenn man sie herausnimmt, riecht man das Öl sofort“, erläutert Christian Bestle. Um festzustellen, ob die Fische aufgrund des Vorfalls abwandern, wird der Verein eine Bestandsaufnahme in Form eines Testfischens durchführen. Dabei machen sie eine Sichtbeschau und schicken den Fang ein, um genaue Werte zu erhalten. Auch Kleinstlebewesen wie die Bachflohkrebse, die den Fischen als Nahrung dienen, nehmen die Schadstoffe auf. „Es ist zu vermuten, dass sie absterben“, erwartet Bestle.