Roma zeichnet langjährige Mitarbeitende aus

Bei der Firma Roma Dämmsysteme in Buttenwiesen gehört es zur vorweihnachtlichen Tradition, die Jubilare und neu in den Ruhestand getretenen Mitarbeiter in einem festlichen Rahmen zu feiern. Die geschäftsführende Gesellschafterin Marta Romakowski, sowie die Geschäftsführer Dieter und Wiesia Romakowski dankten den Jubilaren für Ihre langanhaltende Treue zum Unternehmen. Marta Romakowski und Prokurist Klemens Wölfel überreichten jedem Geehrten eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Zwei Mitarbeiter sind seit 45 Jahren bei Roma in Buttenwiesen

Zehnjähriges Jubiläum feierten Markus Kölz, Richard Kratzer, Vitus Lasser, Werner Lechelmaier, Sven Reumuth, Franz Sailer, Markus Schaffer, Gerhard Wagner und Tobias Wollmann. Seit nunmehr 25 Jahren sind Hans-Jürgen Braun, Andreas Burkhart, Holger Leix, Peter Renner, Günter Sailer, Jürgen Sontheimer, Günter Seiler und Klemens Wölfel Teil der ROMA-Familie. Stolze 40 Jahre Zugehörigkeit feierten Klaus Achner, Anton Fürbaß, Martin Mordstein, Hartmuth Schmidt und Walter Tischmacher. Auf ganze 45 Jahre gemeinsame Geschichte mit dem Paneel- und Kühlzellenhersteller blicken Joachim Kraus und Armin Müller zurück.

In den Ruhestand wurden an dem Abend Edmund Riegl, Sabine Friebel, Hartmuth Schmidt, Franz Sailer und Jens Steinbach verabschiedet. (AZ)