Roma zeichnet verdiente Mitarbeiter aus

Das Buttenwiesener Unternehmen Roma zeichnete verdiente Mitarbeiter aus und dankte ihnen für ihren langjährigen Einsatz.

In der Buttenwiesener Firma Roma gehört es zur Tradition, am Ende des Jahres die Jubilare und neu in den Ruhestand getretenen Mitarbeiter in einem festlichen Rahmen zu feiern. Die Gesellschafterin Marta Romakowski sowie die Geschäftsführer Dieter und Wiesia Romakowski dankten den anwesenden Jubilaren für Ihre langanhaltende Treue zum Unternehmen. Marta Romakowski überreichte nach einem opulenten Jubiläumsfestmahl jedem Geehrten eine Urkunde und ein Jubiläumsgeschenk.

Auch Prokurist Klemens Wölfel gratulierte den über 20 Jubilaren und Rentner für Ihre lange Betriebszugehörigkeit zum Unternehmen und beleuchtete den Lebenslauf der Jubilare etwas näher. Im Laufe Ihrer Tätigkeit bei der Firma Roma erlebten viele der Anwesenden herausragende Meilensteine der Unternehmensgeschichte, aber auch große Veränderungen, welche stets gemeinsam gemeistert wurden. Von Zeiten in denen nur gut 90 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Buttenwiesen tätig waren, ist die Firma im Laufe der Jahre auf fast 300 Betriebszugehörige angewachsen. Mit ihrem Engagement und Zuverlässigkeit hätten diese laut Wölfel tatkräftig an der positiven Entwicklung des Unternehmens mitgewirkt.

Zehnjähriges Jubiläum feierten Helga Wagner, Daniel Keller, Peter Rigel, Thomas Stadler, Paulina Mazurowska und Andreas Marx. Seit nunmehr 25 Jahren sind Holger Fetzer, Manfred Eser, Dieter Kienmoser, Markus Sontheimer, Martina Mattes, Werner Mayr, Alexander Reindl, Mathias Wörle, Enrico Krengel und Manfred Heindl teil der Roma-Familie. Stolze 40 Jahre Zugehörigkeit feierten Thomas Gall und Herbert Stempfle. Auf ganze 45 Jahre gemeinsame Geschichte mit dem Paneelhersteller blickt Karin Glogger zurück, die im September 1978 in die Firma eingetreten ist.

In den Ruhestand wurden an dem Abend Manfred Heindl, Ewald Mehler, Lorenz Bestle, Günther Bihlmayr, Galina Fuchs und Anneliese Utz verabschiedet. (AZ)