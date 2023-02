Fußballer rettet Zehnjährigem mit Stammzellenspende das Leben

Der Fußballer Pierre Süß aus Buttenwiesen sorgte dafür, dass der an Leukämie erkrankte Gustav aus Berlin zweimal im Jahr Geburtstag feiern kann. Sie wollen sich bald treffen.

Die Chance auf ein neues Leben. Das wünschen viele Ida und allen von Leukämie betroffenen Patientinnen und Patienten mit ihren Familien. Es ist das schönste Geschenk, das es gibt: Die Nachricht, dass es einen passenden Spender und damit die Chance auf ein neues Leben gibt. Am Samstag, 11. Februar, von 13 bis 17 Uhr in der Nordschwabenhalle kann sich jeder, der ein solches Geschenk einer betroffenen Person machen will, bei der DKMS aufnehmen lassen. Alternativ kann man sich das Wangenabstrichset auch zuschicken lassen.

So wie Pierre Süß aus Buttenwiesen. Pierre Süß ließ sich am 23. Juli 2016 mit weiteren 96 Turnierteilnehmern und hilfsbereiten Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Binswangen als Fußballspieler des SV Roggden beim VR-Bank-Cup mit einem Wangenabstrich bei der DKMS aufnehmen. Im Oktober 2019 wurde er als passender genetischer Zwilling zum ‚Volltreffer‘ für einen Jungen aus Deutschland. Er schenkte ihm durch die periphere Stammzellspende ein neues Leben.

Einem Kind mit der Stammzellenspende das Leben gerettet

Zwischenzeitlich hatte er Kontakt zu "seinem" kleinen Patienten. Es ist der heute zehnjährige Gustav aus Berlin. „Das geht einem schon besonders nahe, wenn man erfährt, dass man einem Kind das Leben gerettet hat, - vor allem, wenn sein Geburtstag und der des eigenen Sohnes nur einen Tag auseinanderliegen", sagt Süß.

Pierre Süß aus Buttenwiesen hat dem heute zehnjährigen Gustav aus Berlin durch seine periphere Stammzellspende das Leben gerettet. Foto: Privat

Gustav konnte nur mit einer Stammzellspende überleben. Christin, die Mutter von Gustav, war damals verzweifelt. Gustav hatte nach drei Jahren zum zweiten Mal Krebs, für die Ärzte unerklärlich. Klar war nur, dass er schnellstmöglich eine Stammzellspende brauchte, um zu überleben. Schon nach drei Wochen kam die Nachricht, dass drei Spender für Gustav passen würden, und der bestmögliche war Pierre Süß.

Gustav darf einen zweiten Geburtstag feiern

Seitdem feiert Gustavs Familie immer im Oktober einen zweiten Geburtstag im Jahr mit Kuchen und Geschenken. Gustav hat kürzlich seiner Mutter gesagt: „Pierre hat mir ein riesengroßes Geschenk gemacht, er hat mir mein Leben geschenkt!“ Gustav ist heute zehn Jahre alt und besucht die vierte Klasse. Auch Pierre Süß gehört seitdem zum Leben der Familie, zuerst zwei Jahre lang anonym und nach zwei Jahren mit Telefonaten und per Video. Ein persönliches Treffen ist in diesem Jahr noch geplant, heißt es in einer Pressemitteilung.

Über die DKMS gemeinnützige GmbH wurden mittlerweile 100.000 Stammzellspender für betroffene Patienten gefunden, 200 davon stammen aus dem Landkreis Dillingen - einer davon ist Pierre Süß. Beide Spendenarten sind ohne großen Aufwand machbar. Informationen im Internet gibt es hierzu unter www.dkms.de/hilf-ida. Bei der Aufnahme erklärt der oder die Typisierte erst einmal lediglich die Bereitschaft für die Suchläufe. Zu 90 Prozent wird die nötige Stammzellentnahme aus dem Blut gefiltert (Apherese). Zuvor erhalten alle Spender und Spenderinnen über fünf Tage hinweg ein Medikament mit dem Wachstumsfaktor G-CSF. Der hormonähnliche, körpereigene Stoff G-CSF sorgt für eine vermehrte Produktion von Stammzellen und deren Ausschwemmung in die Blutbahn. Das ist wichtig, damit eine ausreichende Menge an Stammzellen über die Armvene entnommen werden kann.

Nur noch zehn Prozent der Entnahmen unter Narkose

Die Knochenmarkspende hat nichts mit der Wirbelsäule oder dem Rückenmark zu tun. Die Knochenmarkspende wird nur noch zu zehn Prozent angewandt. Bei dieser Methode werden dem Spender oder der Spenderin die nötigen Stammzellen unter Vollnarkose mit einer Punktionsnadel über den Beckenkamm entnommen. Diese Entnahmeart ist meist die idealere Spendeart für Kinder als Patienten, informiert die DKMS.