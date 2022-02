Buttenwiesen-Unterthürheim

Am Unterthürheimer Herrenberg wird ein Acht-Familien-Wohnhaus gebaut

Unterhalb des sanierten Vogthauses (Bildmitte) am Herrenberg in Unterthürheim soll eine Baulücke mit Wohnbebauung geschlossen werden. Ein Acht-Familien-Haus ist geplant.

Plus Der Gemeinderat Buttenwiesen sieht ein jahrelanges Problem am Herrenberg in Unterthürheim beseitigt. In Oberthürheim ist ebenfalls ein Bauprojekt geplant.

Von Brigitte Bunk

Die verfallenen Häuser am Herrenberg in Unterthürheim sind Geschichte. Sowohl die alte Gastwirtschaft und das Vogthaus erstrahlen dort in neuem Glanz. Nun hatte der Gemeinderat Buttenwiesen einen weiteren Bauantrag vorliegen.

