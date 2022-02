Buttenwiesen/ Unterthürheim

10:03 Uhr

Wieder brennt ein Jägerstand bei Buttenwiesen

Erst vor gut einer Woche wurde ein Jägerstand in Wortelstetten angezündet. In der Nacht zum Samstag brannte nun der Hochsitz eines Jägers in Unterthürheim - aber nicht nur dort.

