Diese Pflegehilfsmittel für zu Hause können helfen

Im Internet gibt es viele Angebote und Tipps rund ums Thema Pflegehilfsmittel für zu Hause. Doch eine persönliche und fachkundige Beratung durch einen Experten vor Ort, wenn es um die Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden geht, sei durch nichts zu ersetzen – das findet Christine Steimer, Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen. So formuliert sie es dann auch in den einleitenden Worten bei der Infoveranstaltung, die das genannte Thema behandelt.

Mit Anton Zoller und seinem ehemaligen Auszubildenden Tobias Schiffelholz vom Sanitätshaus Stein und Mayr, das unter anderem Filialen in Dillingen und Wertingen betreibt, hat sich die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen gleich zwei Experten ins Haus geholt. Zoller weiß aus jahrzehntelanger Erfahrung Bescheid über die Sorgen von Senioren und Seniorinnen. Er gibt einen Überblick über das aktuelle Angebot an Hilfsmitteln für zu Hause und für die eigene Mobilität. Und er hat gleich eine Anzahl davon in den Landgasthof Stark nach Gottmannshofen mitgebracht: das Pflegebett, den Badewannenlifter, den Toilettenstuhl und gleich zwei Rollatoren, einen einfachen und einen hochwertigeren. Mit dem passend auf die eigenen Bedürfnisse ausgestatteten Rollator mobil zu sein, heißt Kontakte pflegen, Besorgungen erledigen und neue Erfahrungen sammeln zu können – kurz gesagt: So können Seniorinnen und Senioren weiterhin selbstständig und aktiv am Leben teilnehmen.

Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen vermittelt Tipps

„Wird ein Pflegegrad bewilligt, haben die Pflegebedürftigen beziehungsweise die Angehörigen die Möglichkeit, verschiedene Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch zu nehmen“, so der Experte. Zu den Leistungen zählt unter anderem der Verbrauch bestimmter Pflegehilfsmittel. Diese sollen die Lebensführung pflegebedürftiger Menschen verbessern und zur Linderung der Beschwerden beitragen. Daneben soll ihr Einsatz aber auch ermöglichen, dass Pflegepersonen die pflegerische Versorgung vereinfacht wird. Zu Pflegehilfsmitteln zählen unter anderem Hände- und Flächendesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Fingerlinge, Einweg-Bettschutzeinlagen, Einweg-Schutzschürzen, Einmallätzchen, Mundschutz und FFP2-Masken. Derartige Utensilien können individuell – passend zum Pflegebedarf – zusammengestellt und monatlich angepasst werden. Zum Ende des Vortrags in Gottmannshofen wurden alle noch offenen Fragen beantwortet und dann auch noch gleich eine lockere Schraube an einem mitgebrachten Rollator gewechselt. (AZ)