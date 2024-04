Autofahrer in Dillingen unter Cannabis-Einfluss unterwegs

Der 19-Jährige räumte ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Daneben erwischte die Polizei in Dillingen noch eine zweite Autofahrerin unter Drogeneinfluss.

Früh am Samstagmorgen hat eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen bei einem 19-jährigen Autofahrer in der Paul-Zenetti-Straße starken Cannabis-Geruch festgestellt. Der Fahrer zeigte zudem drogentypische Ausfallerscheinungen und gab zu, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten unterbanden eine Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den 19-Jährigen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Den Autofahrern unter Drogeneinfluss wurde die Weiterfahrt untersagt

Und auch schon am Freitagabend war in Dillingen eine 33-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss unterwegs. Eine Zivilstreife kontrollierte die Frau gegen 19.35 Uhr in der Großen Allee. Sie wies drogentypische Auffälligkeiten auf und räumte einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum ein. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt und ordneten gegen sie eine Blutentnahme an. Die 33-Jährige muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen. (AZ)