Sind Steinewerfer im Dillinger Schlossgarten ein Problem?

Hermann Fink ist an diesem Nachmittag gerade draußen in seinem Hof in der Vorstadtstraße in Dillingen. Es ist Marktsonntag an diesem Tag. Der Platz vor seinem Grundstück ist vom Schlossgarten aus gut einsehbar. Dann hört er plötzlich „Jugendliche von oben“, wie er erzählt – und einen Knall. Das Ergebnis: eine große Delle an der Kofferraumklappe seines Autos. Direkt daneben liegt ein großer Stein. Steine, die eigentlich im Schlossgarten liegen sollten. Diese finde er regelmäßig und zuhauf vor seinem Grundstück. Auf einer Fensterbank stapelt er sie auf, um sie später wegzubringen. So schildert es der Dillinger.

