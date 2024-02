Donaualtheim

14:01 Uhr

Tausende feiern beim Umzug in Donaualtheim fröhlich Fasching

Plus Der bunte Gaudiwurm lockt Besucherscharen in den Dillinger Stadtteil. Auch "Klimakleber" sind vor Ort. Am Ende werden die schönsten Wagen prämiert.

Beim Umzug der Faschingsgesellschaft "Hallo Wach" in Donaualtheim tanzte am Samstagnachmittag der Bär. Dabei hatten die Veranstalter Glück mit dem Wetter, denn pünktlich zur närrischen Parade kam gelegentlich die Sonne hervor. Tausende von Faschingsfreunden aus nah und fern hatten sich auf den Weg in den Dillinger Stadtteil gemacht, um bei dem bunten Gaudiwurm den Höhepunkt der närrischen Zeit zu feiern.

Narren schunkeln und tanzen auf den Wagen

Hunderte Aktive der Faschingsgesellschaften aus dem Landkreis Dillingen sowie die großartigen Narrenformationen mit ihren fantasievollen Faschingswagen sorgten für beste Laune bei den Besuchern und Besucherinnen. Die Narren schunkelten und tanzten auf den Wagen und animierten die Gäste am Straßenrand zum Mitmachen. Angeführt vom Dillinger Spielmannszug setzte sich der Umzug am Samstag um 14 Uhr in Bewegung. Es folgte die Faschingsgesellschaft Bachtalia mit ihren kleinen und großen Tollitäten, wobei die Bachtalhexen mit ihrem Auftritt die Menge in das närrische Geschehen einbezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

