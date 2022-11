Feuerwehr-Übung mitten in Wertingen sorgt für Aufsehen

Die Feuerwehr rückt am späten Mittwochabend zu einem großen Einsatz in Wertingen aus. Allerdings handelt es sich dabei um eine Übung.

Die Wertinger Feuerwehr ist am Mittwochabend ins Stadtzentrum ausgerückt. Grund dafür war eine groß angelegte Übung in einem Wohngebiet in der Mühlgasse.

Mehr lesen Sie hier in Kürze.