Gas tritt in Frauenstettener Wohnhaus aus

Die Feuerwehr muss mit Atemschutz in das Gebäude.

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch um 11.24 Uhr nach Frauenstetten gerufen, da dort in einem Gebäude Gas ausgetreten war. Durch die Feuerwehr Wertingen wurden unter Atemschutz Gasmessungen in dem betroffenen Wohnhaus durchgeführt, heißt es in dem Bericht. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik verbracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Frauenstetten, Unterthürheim, Buttenwiesen, Wertingen und die Kreisbrandinspektion, es waren etwa 20 Feuerwehrleute im Einsatz. Nach einer halben Stunde konnte das Gebäude den Besitzer ohne messbare Werte wieder übergeben werden, so die Feuerwehr. (AZ)