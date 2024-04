Anton Bunk hat die Kirchenglocken einst noch per Hand geläutet

Der ehemalige Mesner der Pfarrkirche St. Anna in Frauenstetten ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Am heutigen Mittwoch findet seine Beerdigung statt.

Der ehemalige, langjährige und beliebte Mesner Anton Bunk in Frauenstetten, der im Pflegeheim Hl. Geist Stift in Dillingen seit 2015 wohnte, ist nach längerer Krankheit im Alter von 89 Jahren im Krankenhaus verstorben. Seit seiner Kindheit war der Landwirt und ehrenamtliche Mesner körperlich behindert. Nach dem frühen Tod seines Vaters hat er gemeinsam mit seiner Mutter und später mit seiner Schwester neben der kleinen Landwirtschaft den Mesnerdienst bei St. Anna zuverlässig und gewissenhaft ausgeübt. Bis zur elektrischen Umstellung hat er die Glocken dreimal täglich per Hand geläutet. Neben dem Mesnerdienst hat er jahrzehntelang für die Reinigung rund um die Pfarrkirche, den Friedhofsweg und der Kirchentreppen gesorgt.

Für seinen unermüdlichen Einsatz nach fast 60 Jahren wurde er 2004 vom Mesnerverband der Diözese mit der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde ausgezeichnet, die auch vom Bischof und vom Regionaldekan unterzeichnet war. Neben seiner kirchlichen Tätigkeit war auch er auch in den örtlichen Vereinen ein treues Mitglied.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung findet am heutigen Mittwoch, 3. April, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Anna in Frauenstetten statt. (ep)