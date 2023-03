In Frauenstetten gibt es viele Fragen rund um die Energie

Plus Bei der Bürgerversammlung geht es um Fernwärme und Windräder. Angesprochen werden aber auch eine fehlende Straßenbeleuchtung und defekte Sanitäranlagen.

Bauplätze, Fernwärme, Feuerwehr – bei der Bürgerversammlung für Frauenstetten und Hinterried wurden verschiedenste Themen angesprochen. Bürgermeister Hans Kaltner freute sich über die vielen Interessierten, die gekommen waren, darunter auch einige Jüngere und einige Frauen.

Was sich derzeit alles in der Gemeinde tut, zeigte Bürgermeister Kaltner anhand einer Präsentation. Er berichtete, dass die gesamte Buttenwiesen derzeit 6322 Einwohner habe – mit steigender Tendenz. In den beiden Orten Frauenstetten und Hinterried leben 538 Einwohner. Die wichtigsten Themen in dem Vortrag waren neben den Eckdaten des Haushaltes das Trinkwasser, die Fernwärme/Energie, Bauplätze und der Glasfaseranschluss für jedes Haus bis 2027. Stolz ist Kaltner auf die Förderung von gesundem Trinkwasser mit rund 420.000 Kubikmetern im Jahr. Die Bürger und Bürgerinnen zahlen dafür derzeit 2,15 Euro pro Kubikmeter, das sind 0,2 Cent pro Liter.

Die Feuerwehr Frauenstetten bekommt ein neues Fahrzeug

Kaltner erklärte auch, dass die örtliche Feuerwehr nach langer Wartezeit 2025 ein neues LF10 Fahrzeug erhalte. Dieses soll zum 150-jährigen Gründungs-Jubiläum eingeweiht werden. Außerdem berichtete er über weitere Entwicklungen. So entsteht im Gewerbegebiet "Mühlanger" ein weiterer Neubau durch ein Küchenstudio. In der Ortsmitte gibt es das Baugebiet St.-Anna-Platz. Die Planung für zehn Bauplätze ist genehmigt. Zudem ist für die Feuerwehr ein Platz zum Maibaumaufstellung vorgesehen.

38 Bauplätze im Gebiet "Schlicker"

Beim Baugebiet "Schlicker" sind weitere 38 Bauplätze vorgesehen. Der dringende Hochwasserschutz für den Mühl/Reichenbach ist mit den Gemeinden Meitingen und Stadt Wertingen in Planung. Im Friedhof wurde eine neue Hecke gepflanzt, zudem wird das Leichenhaus saniert. Die Verkehrsberuhigung der Kreisstraße DLG 3 von Hinterried Ortsende bis Ortsmitte von Wortelstetten wird gebaut.

Bei der regen Diskussion wurde von Walter Schurer, die seit Jahren versprochene Straßenbeleuchtung auf dem Rad- und Gehweg von Hinterried nach Buttenwiesen angesprochen, die noch immer nicht realisiert wurde. Der Bürgermeister bedauerte dies, da diese Maßnahme bereits an eine Firma vergeben wurde, aber noch nicht gestartet worden sei. Außerdem wollte der Fragesteller wissen, warum die drei Windräder öfters nicht laufen, obwohl der Strombedarf doch hoch sei. Kaltner sagte, dass hier die Gemeinde nicht eingreifen könne. Der Vorsitzende des Tennisclubs, Klaus-Jürgen Aumiller, bemängelte, dass die sanitären Anlagen in der Turnhalle Pfaffenhofen seit Jahren defekt seien. Laut Bürgermeister ist eine Reparatur in den nächsten Jahren eingeplant.

Hermann Kraus erklärte, dass das Wohnhaus seiner Tochter in Wortelstetten bis Oktober/November 2023 mit Fernwärme versorgt werden solle. Allerdings seien bisher noch keine Leitungen verlegt worden. Der Rathauschef versprach, dies mit der beauftragten Firma zu klären. Georg Dickenherr fragte nach, wann die neuen Spielgeräte am Kinderspielplatz montiert werden. Laut Bürgermeister ist dies in Planung und kann eventuell noch in dieser Saison vorgenommen werden. Weitere Anfragen von Hausbesitzern über den zeitlichen Anschluss an die Fernwärme konnte Hans Kaltner dahin beantworten, da aktuell ein Fünfjahresplan besteht. In dieser Zeit soll geklärt werden, von welchem Anbieter die Wärme in die beiden Orten geliefert wird.

Angesprochen wird auch die Sanierung des Wertinger Hallenbades

Andreas Haas fragte nach, ob weitere Windräder gebaut werden. Der Rathauschef verwies auf die Option Windpark Am Rohrholz der renergiewerke. Künftig sei vorgesehen, je eine Anlage im Gemeindebereich Buttenwiesen, Kühlenthal und Ehingen zu planen beziehungsweise zu bauen. Georg Fendt fragte nach, wann der Dachanbau beim Stadel des Heimatvereins erfolge. Dieser werde in diesem Jahr ausgeführt, so die Antwort von Kaltner. Zum Thema Sanierung des Hallenbades Wertingen wünschte sich Hans Eppinger, dass Bürgermeister Hans Kaltner als Mitglied des Kreistages beziehungsweise des Kreisausschusses diese dringende Sanierung beim neuen Landrat voranbringt. Dies würden viele Bürger, die Schulen und die Senioren im Zusamtal fordern, und der Landrat habe die Sanierung im Wahlkampf für das kommende Jahr versprochen.

Wie wichtig die Bürgerversammlung für die Menschen vor Ort ist, zeigte auch ein Blick auf die Anwesenden. So waren die Gemeinderäte Andreas Klein und Karl-Heinz Rathgeb gekommen sowie die Bürgerbriefinhaber Hans Eppinger und Manfred Hartl, die Vorsitzenden der Ortsvereine und die beiden Kommandanten der Feuerwehr. Abschließend dankte Manfred Hartl dem Bürgermeister für seinen persönlichen Einsatz für die Gemeinde und dass er mit fachlicher Kompetenz und umfassender Sachkenntnis die umfangreichen Baumaßnahmen bewältigt.