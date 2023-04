TSV Wertingen: Affing soll die erste „Beute“ sein

Fußball-Bezirksliga: Der TSV Wertingen will endlich seinen Sieg Nummer eins im Jahr 2023 feiern. Ein Erfolg wäre auch nötig, denn die Konkurrenz schläft nicht.

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Wertingen sind im Jahr 2023 noch sieglos. Dem Unentschieden gegen den FC Günzburg folgten zwei Niederlagen gegen den FC Maihingen und SV Wörnitzstein-Berg. Im Heimspiel am Gründonnerstag (19.30 Uhr) soll der FC Affing nun endlich die erste Punkte-„Beute“ sein.

Gestartet sind die Zusamstädter ins neue Jahr mit einem ordentlichen Polster auf den Abstiegsrelegationsrang. Aktuell ist dieser Puffer auf nur drei Punkte Vorsprung gegenüber dem TSV Rain II, der aber ein Spiel mehr bestritten hat, geschrumpft. Um die Lage wieder zu beruhigen, wäre ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten FC Affing enorm wichtig.

Wertingen hat einen anderen Anspruch

Dies sieht auch Wertingens Trainer Daniel Schneider so: „Natürlich sind wir nicht zufrieden mit der bisherigen Ausbeute. Die Mannschaft hat schon den Anspruch, mehr Punkte zu holen. Ein gewisser Druck ergibt sich nun aus der Tabellensituation.“ Dass der TSV in der vergangenen Woche ohne Punkt aus Donauwörth nach Hause fahren musste, war auch insofern bitter, da es insgesamt ein schwaches und ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen war.

„Wir haben bis auf eine Ecke gut verteidigt, nach vorne aber nicht gut gespielt. Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel“, resümiert der 36-jährige Schneider. Der Übungsleiter hat eindeutige Erwartungen an seine Mannschaft für das kommende Spiel und stellt sich auf einen harten Kampf ein: „Wir müssen noch aktiver und klarer nach vorne spielen. Ich erwarte einen Gegner, der alles reinwerfen wird.“

Der Wertinger Gast kickt ohne seinen Spielertrainer

Den Gästen aus Affing wird auch nichts anders übrig bleiben, als ab sofort „alles reinzuwerfen“. Der FCA hat inzwischen schon satte zehn Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz. In Wertingen müssen die Affinger zudem auf ihren Spielertrainer Tobias Jorsch verzichten. Dieser handelte sich in der vergangenen Woche beim 3:3 gegen den FC Günzburg in der Nachspielzeit eine Rote Karte ein.

Bei der Heimmannschaft entspannt sich die Personalsituation wieder etwas. Von den zuletzt kranken Spielern stehen fast alle wieder zur Verfügung. Marcel Gebauer stellt allerdings noch keine Alternative dar. Das Hinspiel in Affing gewann Wertingen Anfang September übrigens mit 3:2.