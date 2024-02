Musik, Gesang und ein Urgestein

Das Aufspieln beim Wirt geht in Gottmannshofen weiter. Die Kleinkunstbühne Lauterbach zieht damit in einen der letzten traditionellen Gasthöfe des Zusamtals um.

Im Landgasthof Stark in Gottmannshofen dreht sich am Samstag, 24. Februar, alles um Musik, lustige Lieder, gemeinsames Singen und wahre Geschichten aus dem Leben. Los geht's um 20 Uhr. Willkommen sind alle Interessierten.

Die jungen Musikanten von „Schwäbischwild“ führen die Tradition der Wirtshausmusikanten um Uwe Rachuth fort, der bereits vor über 30 Jahren das Aufspieln im Wirtshaus ins Leben gerufen und in Schwaben verbreitet hat. Die Kleinkunstbühne Lauterbach war von Anfang an mit dabei und hat über die vielen Jahre „Aufspieln“ im Lauterbacher Pfarrhof und im Wirtshaus beim Straub in Pfaffenhofen angeboten – und ist jetzt im Landgasthof Stark, einem der letzten Wirtshäuser im Zusamtal, gelandet.

Dabei ist auch der Lauterbacher Dreigesang. Die drei Sängerinnen bringen jeden Saal zum Mitsingen, und die jungen Musikantinnen und Musikanten von „Schwäbischwild“ bürgen schon mit ihrem Namen für fetzige Musik auf vielerlei Instrumenten. Das Wertinger Urgestein Alfred Sigg sorgt mit seinen Anekdoten und Geschichten aus dem Zusamtal für Dauerlachen und urgemütliche Stimmung. Helmut Sauter von der Kleinkunstbühne moderiert und garniert die drei Stunden mit Humor und schwäbischem Hintersinn. Der Eintritt ist frei. Da jedoch der Applaus nicht allein das Brot der Künstler ist, „goht d´r Huat rum, damit nix kleppert“.

Namentliche Platzreservierungen sind telefonisch bei der Kleinkunstbühne unter 08274/691622 möglich. Karten gibt es auch an den üblichen Vorverkaufsstellen. (AZ)