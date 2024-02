Verunreinigung im Wasser: Was stimmt nicht im Hettlinger Dorfgraben?

Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes haben eine Verunreinigung in dem kleinen Gewässer entdeckt. Dort hat sich ein Abwasserpilz gebildet.

Der Dorfgraben um Hettlingen ist eine unscheinbare Wasserrinne, die teilweise auch unterirdisch durch ein Rohr läuft. Dort wurde in der vergangenen Woche eine Verunreinigung festgestellt. Das Wasserwirtschaftsamt hat bei der Polizei Anzeige erstattet.

Ein sogenannter Abwasserpilz im Hettlinger Stichgraben beschäftigt die Behörden. Ein Abwasserpilz ist eine Ansammlung von Bakterien im Wasser. Das kann schleimig-flauschig aussehen und übel riechen. Verursacht werden solche Pilze von einer großen Menge an Abwässern, die in ein Gewässer gelangen, dort aber nicht hingehören. Raimund Stern vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bezeichnet den Abwasserpilz in Hettlingen als "massiv".

Stammt das Abwasser von einer Biogasanlage?

Das Amt habe daraufhin Wasserproben entnommen und auch die Polizei informiert. Die ermittelt nun wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung. Als Ursache, so heißt es im Polizeibericht, komme möglicherweise verunreinigtes Regenwasser in Betracht, welches von einer nahe gelegenen Biogasanlage auf ein Feld gepumpt wird und von dort in Richtung Bach fließt.

Laut Stern gibt es bislang noch keine Ergebnisse der Probenentnahme. Das Wasserwirtschaftsamt werde ein Gutachten erstellen und dann an die Polizei weitergeben. Unter dem Mikroskop habe man bereits eine "übermäßig starke Verschmutzung" des Gewässers feststellen können. Die könnten, so Stern, von Biogasanlagen, Fahrsilos oder Gülleanlagen stammen. "Der Pilz zeigt, dass die Abwässer schon länger laufen", sagt Stern. Ein bis zwei Wochen dauere es in der Regel, bis sich die Verunreinigung auch in Form eines Pilzes zeige.

Verunreinigtes Wasser könnte Fischsterben verursachen

Doch was bedeutet das nun für die Umwelt? Aus Sicht von Stern ist die Gefahr zunächst einmal gebannt, wenn die Einleitungen aufhören. Dann sterbe auch der Pilz. Wäre es jedoch wärmer, dann hätte die Verschmutzung jedoch auch zu einem Fischsterben in der Zusam führen können, schließlich fließt der Graben in den Fluss. Die Polizei ermittelt derzeit, ob das verunreinigte Wasser unerlaubterweise in den Dorfgraben gelangt ist. Derzeit gibt es laut Polizeisprecher Gunther Hetz noch keine neuen Ermittlungsergebnisse. Das Wasserwirtschaftsamt jedenfalls habe, so Stern, das Dillinger Landratsamt gebeten, die nahegelegene Biogasanlage zu überprüfen. Probenergebnisse aus dem Labor lägen jedoch aktuell noch nicht vor.

Der Fall erinnert an die Verschmutzung des Roggdener Aufbachs, in dem im Jahr 2022 über einen längeren Abschnitt des Baches Abwasserpilze wucherten. Ins Visier der Behörden geriet damals ebenfalls eine Biogasanlage, die direkt im Ort steht. Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass die Anlage als Quelle für das Abwasser im Aufbach verantwortlich ist. Wie genau das Sickerwasser in den Aufbach gelangte, konnte zwar nicht direkt festgestellt werden. Das Landratsamt hat an den Betreiber verschiedene Auflagen gestellt, die dafür sorgen sollen, dass das verunreinigte Wasser nicht mehr in den Bach gelangen kann.