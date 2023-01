Hirschbach hat nun neun Atemschutzgeräteträger

Die Feuerwehr in dem Wertinger Stadtteil ist nun wieder voll einsatzfähig. Erfahrene Kräfte aus der Zusamstadt unterstützen die Kameraden und Kameradinnen.

Zum Jahresende konnte die Freiwillige Feuerwehr Hirschbach einen wichtigen Schritt hin in Richtung für mehr Sicherheit für die Bürger und Bürgerinnen gehen. Das von der Wehr Rieblingen im Februar 2017 übernommene Einsatzfahrzeug mit der Bezeichnung TSF- K ist nun wieder mit vier Atemschutzgeräten ausgestattet. Dem Kommandanten, Peter Kratzer, ist es in den vergangenen beiden Jahren gelungen, die Ortsteilfeuerwehr der Stadt Wertingen auszubauen. Diese war zuvor tagsüber abgemeldet. Nun ist die Hirschbacher Wehr voll einsatzfähig. Jetzt verfügt die Wehr über neun Atemschutzgeräteträger und kann damit in der sogenannten Königsdisziplin der Feuerwehren, dem Innenangriff, eingesetzt werden.

Für die Rettungskräfte aus Hirschbach stand ein medizinischer Test an

Die Kameradinnen und Kameraden haben sich in den beiden Jahren 2021 und 2022 zunächst einem medizinischen Test unterzogen, bevor sie an der zentralen Atemschutzausbildungsstätte des Landkreises Dillingen, die von der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen betrieben wird, in insgesamt 27 Stunden die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr durchlaufen haben.

In enger Zusammenarbeit mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wertingen wurde dann das Erlernte vor Ort intensiviert. Langjährige, erfahrene Kollegen der Wertinger Wehr haben ihre Kameraden von der Feuerwehr Hirschbach dabei eingearbeitet, sodass die zwei Frauen und sieben Männer nun voll einsatzbereit sind.

Die Ausbildung, die Geräte und die Schutzausstattung kostete 20.000 Euro

Bürgermeister Willy Lehmeier freute sich darüber, dass auch bei der Feuerwehr Hirschbach die ersten Geräteträgerinnen und Geräteträger zur Verfügung stehen. "Die Ausbildung, die Geräte und die dann dafür erforderliche Schutzausstattung liegt bei über 20.000 Euro. Dieses Geld ist hier sehr gut investiert, da es Leben retten kann." Auch in der laufenden Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Wertingen wurde die neue Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Hirschbach bereits berücksichtigt.

Die nächste Stadtteilfeuerwehr, die mit weiteren Atemschutzgeräten ausgestattet werden soll, ist die Wehr in Hohenreichen, wenn diese dann im Jahr 2023 das neue Einsatzfahrzeug, ein TSF-W in Dienst stellen wird. Auch dort haben schon die ersten drei Feuerwehrmänner ihre Atemschutzgrundausbildung absolviert und weitere werden ihnen im Jahre 2023 folgen. (AZ)