Hirschbacher Lourdesgrotte erstrahlt in neuem Glanz

Seit zwei Jahren war der Zugang zur Tuffsteingrotte im Wertinger Stadtteil gesperrt. Jetzt wurde sie grundlegend restauriert.

Zahlreiche Gläubige haben am Muttertag die Wiedereröffnung der Hirschbacher Lourdesgrotte, die sich in der Nähe der Pfarrkirche St. Peter befindet, gefeiert. Nach einem Festgottesdienst segnete Pfarrer Alois Roßmanith die frisch restaurierte Tuffsteingrotte. Der Festtag endete mit einer Kinder- und Familienmaiandacht am Nachmittag.

Die Renovierung war laut Kirchenpfleger Joachim Wojtzyk dringend notwendig. Die in den 1920er-Jahren erbaute Grotte wurde nun erstmals generalsaniert. Lediglich die Figuren in der Grotte hatten 2008 eine Auffrischung erhalten. Wie Wojtzyk ausführte, gibt es in den Landkreisen Dillingen und Augsburg nur zehn solcher Grotten.

Die Hirschbacher Grotte wies Risse an der Bausubstanz auf

Aus Sicherheitsgründen war die Sanierung notwendig, denn es waren bereits Tuffsteine zu Boden gefallen. Die Grotte wies erhebliche Risse in der Bausubstanz auf. Seit Mai 2022 war der Zugang zur Grotte für Öffentlichkeit gesperrt. Um das Ausmaß der Schäden zu definieren, fand im Juni 2023 eine Begehung vor Ort statt. Die Firma Bötzges und Maus prüfte schließlich die Standsicherheit. Es wurden Schäden festgestellt. Durch den Feuchteeintrag korrodierten die Stahlträger der Dachkonstruktion und die Drahtaufhängungen der Tuffsteine. Einige Steine hatten sich gelöst.

Durch Firmen und Ehrenamtliche aus der Pfarrei St. Peter wurden inzwischen sämtliche festgestellten Mängel behoben. Die Kosten der Renovierung lagen bei etwa 14.500 Euro. Spenden kamen aus der Pfarrgemeinde Hirschbach–Possenried (5385 Euro) sowie aus dem Stadtteil und den Vereinen von Hirschbach-Possenried (3250 Euro). Der Zuschuss der Stadt Wertingen lag bei 1500 Euro. Hinzu kamen aus kirchlichen Steuermitteln 4356 Euro und ein Zuschuss der bischöflichen Finanzkammer für Prüfung der Standsicherheit (etwa 2000 Euro).

Der Überschuss von 2069 Euro wrde für die anstehende Renovierung der Kirchenorgel (Oktober 2024) in St. Peter Hirschbach verwendet. Kirchenpfleger Joachim Wojtczyk dankte im Anschluss der Weihe im Namen der Katholischen Kirchen Stiftung St. Peter in Hirschbach allen Personen, die das Projekt unterstützt haben.