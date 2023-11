Hirschbach

vor 17 Min.

Trafohäuschen in Hirschbach gerät in Brand

Die Feuerwehren Hirschbach und Hohenreichen mussten am Sonntag zu einem Trafohäuschen ausrücken.

Artikel anhören Shape

An einer Biogasanlage in Hirschbach bei Wertingen brennt am Sonntag ein Trafohäuschen. Vermutlich war ein Kurzschluss der Auslöser.

Am Sonntag ist es gegen 20.15 Uhr es im Trafohäuschen einer Biogasanlage in Hirschbach zu einem Brand gekommen. Aufgrund eines technischen Defekts kam es zum Kurzschluss, teilt die Polizei mit. Dies führte wiederum zum Brand einer Sicherung. Die freiwilligen Feuerwehren Hirschbach und Hohenreichen waren dabei mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Durch den Brand entstand am Trafohäuschen ein Schaden von 1500 Euro. (AZ)

Themen folgen