Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto im Landkreis Dillingen unterwegs

Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war ein 65-Jähriger am Dienstagabend in Höchstädt. Darüber informiert die Polizei. Gegen 21.45 Uhr stoppte eine Streife der Dillinger Inspektion den Autofahrer in der Donauwörther Straße. Weil sich Anhaltspunkte für einen vorausgegangenen Alkoholkonsum ergaben, verbrachten die Beamten den Mann zur Dienststelle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille.

Die alkoholisierten Autofahrer in Höchstädt und Wertingen dürfen nicht weiterfahren

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss war eine 69-jährige Autofahrerin am selben Abend in Wertingen unterwegs. Gegen 22.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Wertingen die Frau in der Ängernstraße. Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von fast 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden ihre Weiterfahrt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun gegen die Betroffenen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (AZ)