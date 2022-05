So will Wertingen die Umwelt schützen

Plus Bevor konkrete Projekte des Klimaschutzkonzepts umgesetzt werden, stehen nun Vorarbeiten an.

Wer schon mal ein Haus gebaut hat, kennt das Problem. Ehe es losgeht, sind unzählige Überlegungen anzustellen, Fachleute zu hören und Behörden zu fragen. So ähnlich ergeht es nun den Verantwortlichen der Stadt Wertingen, die ein eigenes Klimakonzept erstellen wollen.