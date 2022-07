Bürgermeister erinnert sich an die eigene Kindheit

Oberhalb des Freibads in Lauterbach soll ein Waldkindergarten entstehen. Bauherr ist die Gemeinde Buttenwiesen, Träger das Bayerische Rote Kreuz, Spielfläche der Wald. Für alltägliches Unterstellen gibt es einen Bauwagen, fürs Ausweichen bei Sturm und Hagel den nahe liegenden Schulungsraum der Wasserwacht. Dazu sind eine befestigte Stelle für Eltern- und Erzieherautos, ein optischer Zaun, eine Feuerstelle, ein Tipi und Toiletten eingeplant.

