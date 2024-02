Grenzen erkennen und aufbrechen

Plus Die Astrologie hilft uns zu erkennen, wie wir Grenzen überschreiten können. Am Beispiel von Laugnas Bürgermeister.

Laugnas Bürgermeister Johann Gebele ist an einer Grenze angekommen. An einer persönlichen und einer finanziellen mit seiner Gemeinde.

Grenze – in der Astrologie spiegelt Saturn den Grenzgänger wider. Als letzter mit bloßem Auge sichtbarer Planet am Himmel steht er an der Grenze zwischen den persönlich-gesellschaftlichen und den überpersönlichen Planeten Uranus, Neptun und Pluto, die kollektive Bewegungen beeinflussen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen