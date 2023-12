Vorbilder im Landkreis Dillingen: Positiv ins Jahr 2024 starten

All den Krisen zum Trotz: Wer sich für 2024 kleine gute Taten vor der eigenen Haustüre im Landkreis Dillingen vornimmt, fühlt sich gleich besser.

In ein 102 Jahre langes Leben passen so einige Ereignisse und Erlebnisse, die negativen wie die positiven. Das beweist Franz Stepan, der im Wertinger Seniorenheim St. Klara seine Geschichte erzählt. Von der landwirtschaftlichen Arbeit, vom Krieg und der Liebe – und davon, dass er nach einer schrecklichen Zeit wieder ein Zuhause gefunden hat.

Aber auch in ein Jahr passt so einiges an Erfahrungen. Das stellen wir wohl alle immer wieder fest, wenn es sich dem Ende zuneigt und wir zurückblicken. 2023 war bestimmt für viele Menschen nicht immer einfach, im Privaten sowie wie im Blick auf das Weltgeschehen. Doch uns allen ist sicherlich auch Gutes widerfahren. Wir dürfen nicht vergessen, das zu schätzen, sowie es etwa Franz Stepan tut.

Gute Taten in den Regionen Wertingen und Dillingen als Vorsatz für 2024

Manchmal ist das aber gar nicht so leicht, wenn die vielen Krisen überall ein Gefühl der Ohnmacht verursachen. Da kann es helfen, im Kleinen etwas beizutragen. Sowie es etwa die vielen Vereine und Ehrenamtlichen im Landkreis Dillingen tun, die nicht nur zur Weihnachtszeit für den guten Zweck spenden und unser Leserhilfswerk, die Kartei der Not, so großzügig unterstützen. Oder das Foodsharing-Team aus Dillingen und Wertingen, das unermüdlich Lebensmittel rettet und damit nachhaltig handelt. Gute Taten wie diese können ein Vorsatz fürs neue Jahr sein, der dafür sorgt, sich gleich besser zu fühlen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein gesundes und glückliches neues Jahr. Möge Ihnen 2024 viele einmalige und schöne Momente mit Ihren Liebsten bereithalten.

