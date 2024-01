Die Freien Wähler im Kreis Dillingen haben nun eine eigene Jugendorganisation

Sie wollen junge Menschen für politische Mitwirkung begeistern. Landrat Markus Müller freut sich über das Engagement der Parteifreunde.

Die Freien Wähler im Landkreis Dillingen haben nun eine Nachwuchsorganisation. In Wertingen fanden sich kürzlich junge Menschen zusammen, um die Jungen Freien Wähler (JFW) zu gründen. Ihr Ziel: Junge Menschen für die Politik begeistern und zur Gestaltung der eigenen Zukunft anregen. Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten, in denen der jungen Generation immer Politikverdrossenheit und reine Konsumorientierung nachgesagt werde, wolle man mit den JFW ein Angebot schaffen, um junge Menschen zur aktiven Mitgestaltung der Kreispolitik, zum politischen Diskurs und zur Teilhabe anzuregen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppierung.

Die Wichtigkeit einer solchen Organisation und die besondere Verantwortung der jungen Generation, ihre eigene Zukunft mitzugestalten, stellte FW-Kreisvorsitzender Ulrich Reiner bei seiner Begrüßung heraus. „Die Sicherung der Demokratie gegen extremistische Einflüsse, das Einbringen von Zukunftsthemen und das Anbieten einer ideologiefreien und sachlichen Politik sind die vorrangigen Ziele der Jungen Freien Wähler“, so Reiner.

Landrat freut sich über politisches Interesse und Engagement

Staatsminister Fabian Mehring kam ebenfalls zum Gründungstermin vorbei und leitete die Wahl der Gründungsvorstandschaft. Dabei erinnerte sich Mehring an seine Zeit als stellvertretender Landesvorsitzender der FW-Nachwuchsorganisation, deren erster Landtagsabgeordneter und Minister er anschließend wurde. Umso mehr freue er sich über "den hohen Zuspruch seiner Partei bei jungen Menschen", so Mehring. „Es genügt nicht, Politik einfach zu machen. Wir müssen unsere Entscheidungen gut erklären und dürfen nicht müde werden zu versuchen, besonders junge Menschen für die Politik zu begeistern." Dass das im Landkreis Dillingen so gut gelungen sei und sogar eine neue Kreisgruppe entstehe, freue ihn besonders, so Mehring.

Landrat Markus Müller freute sich in seinem Grußwort über das politische Interesse und Engagement der Anwesenden und rief dazu auf, stets im demokratischen Diskurs die bestmöglichen Lösungen für die Herausforderungen und Probleme zu erreichen: „Demokratie lebt von Demokraten und der Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten, in diesem Sinne tragen Sie eine besondere Verantwortung, Ihre Zukunft selbst mitzugestalten. Hierfür wünsche ich stets eine glückliche Hand.“

Der einstimmig gewählte Erste Vorsitzende Daniel Mussack ist sehr stolz auf die erfolgreiche Neugründung: „Wir haben uns für die Gründung nicht die einfachste Zeit ausgesucht, umso wichtiger ist das Zeichen, das wir aussenden: Junge Menschen wollen eine gute Zukunft aktiv mitgestalten – demokratisch, engagiert und ideologiefrei für eine nachhaltige, ökonomisch und ökologisch gute Zukunft.“ Auch die stellvertretende Vorsitzende Carina Maneth spricht stolz von einem „besonderen Tag, aus dem noch Großes entstehen kann und wird.“ (AZ)

