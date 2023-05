Landkreis Dillingen

Energiewende stellt Feuerwehren vor Herausforderungen

Ende April brach ein Feuer auf dem Dach eines Wertinger Mehrzweckgebäudes aus. Vermutlich war ein technisches Problem der Auslöser, die Ermittlungen der Kripo dauern noch an.

Plus Löscheinsätze an PV-Anlagen, wie kürzlich in Wertingen, sind mit Besonderheiten verbunden. Kreisbrandrat Frank Schmidt berichtet, welche Art von Bränden noch problematischer ist.

Der Boom von Solaranlagen stellt die Feuerwehren im Landkreis Dillingen vor neue Herausforderungen. Erst Ende April entstand an einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Mehrzweckgebäudes nahe des Wertinger Zentrums ein Feuer – nur durch schieres Glück wurde der Brand durch Bauarbeiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite frühzeitig entdeckt und konnte von der Freiwilligen Feuerwehr problemlos gelöscht werden. Einen Steinwurf entfernt hatte fast genau sechs Jahre zuvor eine Solarthermie-Anlage in einem Wohnhaus ein Feuer ausgelöst, das Haus wurde dabei schwer beschädigt.

Zum Alltag gehören derlei Brände nicht, sagt Dillingens Kreisbrandrat Frank Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion. "In Relation zur Anzahl der Anlagen gibt es nicht besonders viele Einsätze", so Schmidt. Allerdings werde die Feuerwehr auch erst zu einem Vorfall gerufen, wenn dieser außer Kontrolle geraten sei. Technisch seien die Anlagen heute oft ausgereifter und sicherer als früher.

