Landkreis Dillingen diskutiert über Anschluss an den AVV

Wer vom Dillinger Kasernplatz mit Bus, Zug und Straßenbahn an den Augsburger Rathausplatz fahren möchte, braucht unter Umständen drei Tickets – und mehrere Apps, will der Fahrgast die Karten online buchen. Dieses Szenario könnte sich künftig vereinfachen: Dann nämlich, wenn aus der Idee, das Gebiet des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) auf die Landkreise Dillingen und Donau-Ries zu erweitern, Realität werden sollte. Nun waren die Ergebnisse eines Verbundgutachtens erstmals Thema im Ausschuss für Kreisentwicklung in Dillingen.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis