Mitmachaktion für Kinder: Wie stellt ihr euch den Osterhasen vor?

Hat der Osterhase eine Brille? Langes oder kurzes Fell? Unsere Zeitung freut sich über viele Bilder von kleinen und großen Künstlern aus dem Kreis Dillingen. Es gibt auch Gewinne.

Na, wer hat ihn schon hoppeln sehen? Bestimmt macht er sich schon bereit, packt seinen Rucksack und überlegt sich seine Hoppel-Route. So oder so: Die Zeit rennt, am Sonntag, 9. April, wird Ostern gefeiert. In vielen Haushalten laufen dafür schon die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es werden süße Lämmchen gebacken und Eier im Akkord bunt gefärbt. Und das ein oder andere Nest findet sich schon in den Gärten im Kreis Dillingen - damit der Osterhase auch dort seine Leckereien und Geschenke hinterlassen kann.

Malaktion: Hat der Osterhase eine Brille?

Aber wie schaut der Osterhase eigentlich aus? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. Mit oder ohne Brille? Weißes oder braunes Fell? Hat er einen Rucksack oder einen Korb? Und wie groß ist der Osterhase eigentlich? So viele Fragen und jeder hat eine andere Antwort. Deshalb organisiert unsere Zeitung eine Ostermalaktion für Kinder aus dem Kreis Dillingen. Wir suchen das schönste Osterhasenbild, das von Buben oder Mädchen gemalt wird.

Namen, Wohnort und Telefonnummer nicht vergessen

Und so geht es: Malt oder bastelt uns ein Bild, wie ihr euch den Osterhasen vorstellt. Ob mit Buntstiften, Wassermalfarben oder anderen Techniken - hauptsache bunt und kreativ. Wenn ihr das Bild fertig gemalt habt, dann sollen Mami oder Papi ein Foto von euch und dem Bild machen. Das Bild könnt ihr dann per E-Mail als jpg-Anhang an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de schicken.

Ganz wichtig: Bitte Vor- und Nachname, Wohnort, Alter und eine Telefonnummer für Rückfragen angeben. Stichwort: Osterhase. Einsendeschluss ist Gründonnerstag, 6. April, 9 Uhr. Dann werden wir alle Bilder in der Zeitung veröffentlichen und gleichzeitig kann im Internet online für das schönste Osterhasen-Bild abgestimmt werden. Und das lohnt sich: Der oder die Künstlerin, die die meisten Klicks erhält, darf sich über einen tollen Preis freuen.

Also, ran an die Buntstifte, Foto machen und an unsere Zeitung schicken. Wir freuen uns auf viele bunte Bilder und ganz unterschiedliche Osterhasen.