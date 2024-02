Rohkost gegen Krapfenlust: Jetzt ist Fastenzeit

Na, wer sagt dem inneren Schweinehund den Kampf an? Ab Aschermittwoch beginnt für viele Menschen die Fastenzeit. Tipps von Experten aus dem Kreis Dillingen.

Na, wie geht es dem inneren Schweinehund? Hat er noch Lust auf Krapfen? Oder ist jetzt Schluss mit lustig? Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mit dem Aschermittwoch endet nicht nur offiziell der Fasching. Es beginnt auch die Fastenzeit. 40 Tage - bis Ostern - verzichten dabei viele Menschen auf bestimmte Laster. Dazu zählen etwa Alkohol, Süßigkeiten oder Zigaretten. Und die Fastenzeit nutzen nicht nur Gläubige, um Körper und Seele wieder zu reinigen. Egal, wer: Die meisten Fastenmotivierten haben wohl dabei ein gemeinsames Ziel. Sie alle wohlen die überschüssigen Weihnachts- und Faschingspfunde loswerden. Dabei ist aller Anfang schwer - oder? Jein, sagen die Experten der Gesundheitskasse AOK. Sie haben Tipps, Ratschläge und Rezeptideen, wie der Einstieg in die Fastenzeit klappt und wie wir sie durchhalten. Bereit?

Die Ernährungsexpertin bei der AOK ist Angela Blind. Seit vielen Jahren ist sie die Ansprechpartnerin rund um die Themen Ernährung, Gesundheit und Bewegung und hat dabei schon vielen jungen und erwachsenen Menschen zum Weg zur Traumfigur geholfen. Sie sagt: „Anlässlich der Fastenzeit lohnt es sich, beim Thema Essen über eine bewusste nachhaltige Veränderung statt eines radikalen kurzzeitigen Verzichts nachzudenken“, so Angela Blind, Ernährungsexpertin bei der AOK in Dillingen. Für sie kommt es bei einer gesunden Ernährungsweise nicht nur darauf an, was wir essen, sondern auch wie, betont sie weiter.

Sättigung erkennen und trainieren

So könne es etwa sehr hilfreich sein, vor dem Essen die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken und sich zu fragen, ob man im Moment tatsächlich Hunger hat. Anders formuliert: Wollen wir den Schweinehund gewinnen lassen oder nicht? Angela Blind rät, bei den ersten Anzeichen von Hunger erst einmal zu kalorienfreien Durstlöschern zu greifen, um sicher zu sein, dass man nicht Hunger mit Durst verwechselt. „Lässt man den Hunger andererseits zu groß werden, verleitet dies oft zu rasantem Essen“, so die Ernährungsexpertin weiter. Gerade beim Schlingen bestehe die Gefahr, sich zu überessen. Umso wichtiger sei es, eine Mahlzeit entspannt zu beginnen, ausgiebig zu kauen und zwischen den einzelnen Bissen immer wieder eine Pause einzulegen. So könne eine Sättigung erreicht, erkannt und die entsprechenden Signale an den Körper gesendet werden.

Rezept-Idee: Rohkost-Salat 1 / 1 Zurück Vorwärts So lecker und gesund kann Rohkost sein. Das Grundrezept ist für vier Portionen ausgelegt.



Zutaten: 500 Gramm Knollensellerie, gelbe oder rote Rüben

250 Gramm Apfel

1 bis 2 Teelöffel geriebener Meerrettich und/oder 50 Gramm gehackte Wal- oder Haselnüsse

2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft oder Apfelessig

2 bis 4 Esslöffel Sauerrahm oder 2 Esslöffel Öl

Salz und Honig zum Abschmecken

fein gewiegte Kräuter nach Belieben Rezept:

Gemüse und Äpfel waschen und putzen. Dann die Salatsoße aus Rahm oder Öl, Zitronensaft oder Essig, Gewürzen und Kräutern mischen und abschmecken. Gemüse und Apfel grob raspeln und rasch unter die Salatsoße mischen.



Tipp: Meerrettich passt besonders gut zu roten Rüben, Sauerrahm besonders gut zum Sellerie. (AZ)

„Bei einer dauerhaften Ernährungsumstellung ist es ganz wichtig, sich satt zu essen und das Gefühl für Hunger und Sättigung zu trainieren“, sagt Angela Blind. Denn der Körper melde erst mit etwa 15 bis 20 Minuten Verzögerung, dass der Magen gefüllt sei. Das Sättigungsgefühl hänge dabei von mehreren Faktoren ab. Etwa die Menge. So füllt etwa eine warme Gemüsesuppe perfekt den Magen und hinterlässt bei den meisten Menschen ein Gefühl der Zufriedenheit.

Auf Snacks zwischen den Mahlzeiten verzichten

„Leider sind gerade viele Übergewichtige bereits im Kindesalter dazu erzogen worden, stets den Teller leerzuessen und haben sich so immer weiter von einer intuitiven Essweise entfernt“, sagt Blind. Sie rät zudem, drei Mahlzeiten täglich einzuhalten und dazwischen nicht zu snacken. Es sei gesünder und es habe sich beim Abnehmen bewährt, eine ausreichend lange Pause von mehreren Stunden einzuhalten. Vor allem Rohkost eignet sich sehr gut zum Sattessen beim Abnehmen. Das erleichtert es, bewusst auf die Sättigung zu achten. Vor allem Rohkost eigne sich zum Sattessen und so in der Folge beim Abnehmen. Das erleichtere es, bewusst auf die Sättigung zu achten.

Und trotzdem: Aller Anfang ist schwer, vor allem der Diät-Einstieg. Gut, dass es da durchaus die ein oder andere Motivationshilfe gibt. Dr. Matthias Schneider, Inhaber von mehreren Apotheken in Dillingen und Giengen, sagt: "Es gibt durchaus Pulver, die unterstützen wirken können. Damit kann man auf jeden Fall gerade zum Start schnell ein paar Kilos verlieren - auch, wenn das vorwiegend Wasser ist. Aber für die Anfangsmotivation ist das oftmals relativ gut und löst bei einigen Menschen einen Wow-Effekt aus."

Aber, das betont der erfahrene Apotheker auch deutlich: Die Pulver ersetzen nicht die Nahrung, wer langfristig und erfolgreich abnehmen wolle, der müsse seine Ernährung grundsätzlich umstellen. "Und das ist die Kunst und dafür braucht es Geduld", so Schneider. Ab Aschermittwoch werden in der Regel in die Nachfragen rund um die Themen Diät und auch Raucherentwöhnungen in den Apotheken mehr. "Das sind die Klassiker", sagt er. Er selbst will die nächsten Tage übrigens auch fasten. Kein Alkohol und keine Süßigkeiten. "Das habe ich mal angefangen und seither mache ich das so", sagt er lachend. Schweinehund hin oder her. (mit AZ)