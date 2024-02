Schüler informieren sich beim Hochschultag in Dillingen

Bereits zum 13. Mal findet der Hochschultag im Landkreis Dillingen statt. Dieses Jahr kommen weniger Schülerinnen und Schüler als sonst üblich. Warum das so ist.

Nach und nach füllt sich die Aula des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums in Dillingen. Auffällig ist, dass es an diesem Freitagmittag ausschließlich Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgangsstufen sind, die sich hier tummeln. Denn: Es ist der 13. Hochschultag des Landkreises, der stattfindet und eben diejenigen interessiert, die kurz vor ihrem Abschluss stehen.

Der Rand der Aula ist ringsherum gesäumt von bunten Aufstellern, Tischen mit Flyern und Werbegeschenken. Darunter befinden sich etwa die Technische Hochschule Ingolstadt, die Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim und die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Insgesamt sind es 14 Hochschulen, Universitäten und Institutionen aus der Umgebung, die sich den angehenden Schulabsolventinnen und -absolventen vorstellen wollen. Neben den Ständen in der Aula finden 17 Vorträge in drei Räumen statt, die über technische, sprachliche, kreative, pädagogische und soziale Berufsbildern informieren. Ein Vortrag der Technischen Hochschule Augsburg heißt zum Beispiel "Warum Kühe eigentlich Schweine sind – und wie wir das mit Technik lösen", während die Kreisklinik St. Elisabeth das "akademische Lehrkrankenhaus Dillingen – breite Ausbildung von der Basis bis zum Facharzt" vorstellt.

In der Aula des Dillinger Sailer-Gymnasiums gibt es viele Infostände

Normalerweise kommen zum Hochschultag nach Dillingen Schulen aus dem ganzen Landkreis, von Mittelschulen über Gymnasien bis zu Fachober- und Berufsoberschulen. Dieses Jahr wird es jedoch nicht ganz so voll wie sonst üblich. "Das liegt an der Umstellung von G8 auf G9", erklären die neue Schulleiterin des Sailer-Gymnasiums Beate Merkel und Lehrer Stefan Weber. Aufgrund dessen gibt es ein Jahr lang kein reguläres Abitur, viele Gymnasien haben gar keine oder nur wenige Elftklässlerinnen und Elftklässler. An der Gastgeberschule selbst sei das anders, weil hier das Konzept "Mittelstufe Plus" angeboten wird. Die Schülerinnen und Schüler bekommen in diesem Rahmen ein Jahr mehr Lernzeit und es entsteht aktuell keine Lücke in der Q11.

Und so sind es vor allem Obenstufenschüler des Sailer-Gymnasiums selbst, die am Hochschultag in der Aula anzutreffen sind. Maxima zum Beispiel ist 17 Jahre alt und findet Jura "cool", weshalb sie sich auf jeden Fall den Vortrag über Rechtswissenschaften anhören möchte. Daneben interessiert sie sich für Medizin und die Präsentation über Mikroplastik in der Umwelt, die von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf angeboten wird. Sie ist mit Verena unterwegs, 16 Jahre, die sich ebenfalls für Medizin interessiert. Beide finden, der Hochschultag sei eine "gute Möglichkeit, um sich vieles auf einen Blick anschauen zu können".

Zum Hochschultag in Dillingen gehören auch verschiedene Vorträge

Ein paar Schritte weiter stehen die Schüler Aaron, Lucas und Julian, alle drei sind 17 Jahre alt und überlegen gerade, welchen Stand sie als Nächstes besuchen wollen. Aaron interessiert sich für Mathematik und Physik und ist dazu bereits bei den Universitäten Augsburg und Ulm fündig geworden. Lucas weiß schon, dass es für ihn in Richtung Tiermedizin gehen soll. "Dazu gibt's hier leider gar nichts", sagt er. Julian wiederum kann sich vorstellen, in die Allgemeinbiologie zu gehen, um sich später zu spezialisieren und findet gut, dass es all die Infos, die am Hochschultag vermittelt werden, auch in Form von Flyern gibt.

Der Hochschultag wird unter Federführung der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes und in enger Kooperation mit den Gymnasien und den Fachoberschulen im Landkreis Dillingen veranstaltet. Lehrer Stefan Weber kümmert sich heuer mit dem elften Jahrgang um den Auf- und Abbau der Stände. Viele der Institutionen und Einrichtungen kommen alle Jahre wieder zu der Veranstaltung nach Dillingen – darunter etwa die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Am Stand steht Jürgen Herold von der dortigen Studienberatung. Gemeinsam mit einer Kollegin nimmt er am Hochschultag teil und sieht beide vor allem in der Rolle der "Multiplikatoren": Wenn nur ein Schüler oder eine Schülerin von ihrem Stand begeistert ist und das weitersagt, ist das schon ein Erfolg.

Daneben erzählt Studienberater Herold, dass er immer wieder von "tollen Absolventen" seiner Hochschule höre, die dann im Landkreis Dillingen beruflich tätig werden. Genau das ist es, was sich Landrat Markus Müller erhofft, wie in seiner Begrüßung deutlich wird. Er spricht von einem "Bildungslandkreis" und einer "Zukunftsregion": Die jungen Menschen sollen gerne zum Studieren weggehen und die für sie richtige Wahl treffen, um danach in die Heimatregion zurückzukehren. Dort erwarte sie ein "Branchenmix". Sailer-Schulleiterin Beate Merkel betont in ihrer Rede: "Einen Beruf zu wählen, der einen erfüllt, ist ein Garant für ein glückliches Leben."