Zwischen Kuh und Klimawandel: Polit-Auflauf im Kreis Dillingen

Plus Hermann Färber, (CSU), Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag besucht den Landkreis Dillingen. Was er fordert.

„Ein wichtiger Polit-Besuch für die bäuerlichen Familienbetriebe im Landkreis Dillingen“. Diesen Satz stellte Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange an den Beginn zur Begrüßung seines Abgeordneten-Kollegen Hermann Färber, der auch als Vorsitzender im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag fungiert. Als Treffpunkt mit dem Landwirtschaftsmeister aus Göppingen hatten Lange und die CSU-Arbeitsgemeinschaft für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Donau-Ries und Dillingen (ELF) das landwirtschaftliche Anwesen der Familie Otto Schmid in Donaualtheim gewählt.

Hier konnte sich Färber beim Rundgang durch den Betrieb davon überzeugen, dass die jüngsten Forderungen der Landwirte und Bauern an die Politik nicht überzogen, sondern besonders für die betriebswirtschaftlichen Abläufe eines landwirtschaftlichen Betriebs mehr als notwendig sind. Nach dem Rundgang trafen sich die beiden Bundestagsabgeordneten mit weiteren Landwirten aus dem Kreis, den beiden ELF-Vorsitzenden Dietmar Reile (Dillingen) und Anke Druckewirz (Donau-Ries), Dillingens Kreisbäuerin Annett Jung, BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer, Landtagsabgeordneten Manuel Knoll und Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz zu einer Gesprächsrunde.