Feuerwehr rückt wegen starker Rauchentwicklung in Laugna aus

Weil es am Sonntagabend stark gequalmt hat, musste die Feuerwehr zu seinem Haus in Laugna ausrücken. Ein größerer Brand brach glücklicherweise nicht aus.

Am Sonntag kam es gegen 20 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in der Asbachstraße in Laugna. Die Feuerwehr musste das Gebäude daher lüften. Zu einem Personen- und Sachschaden kam es nicht. Der Grund für die Rauchentwicklung war falsches Feuerschüren, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. (AZ)