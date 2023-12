Laugna

vor 48 Min.

In Laugna sollen zwei neue Funkmasten den Handyempfang verbessern

In der Gemeinde Laugna sollen zwei 32 Meter hohe Mobilfunkmasten für einen besseren Empfang aufgestellt werden. Darüber informierte Bürgermeister Johann Gebele in der Bürgerversammlung.

Plus Die Gemeinde Laugna investiert – unter anderem in Bauplätze in Osterbuch. Was die Besucher der Bürgerversammlung bewegt.

Von Alexandra Schuster Artikel anhören Shape

Zur jüngsten Bürgerversammlung sind etwa 75 Interessierte ins Bürgerhaus nach Laugna gekommen. Bürgermeister Johann Gebele freut dieser Zuspruch. „Die Besucherzahl bestätigt mir, dass das Interesse der Laugnaer Bürger und Bürgerinnen groß ist“, sagt der Rathauschef. Die Gemeinde Laugna mit ihren Ortsteilen Asbach, Bocksberg, Hinterbuch, Kaag, Modelshausen und Osterbuch zähle derzeit 1605 Einwohner und Einwohnerinnen. Der größte Gemeindeteil ist Laugna mit 667 Einwohnern, gefolgt von Bocksberg mit 306 Bewohnern. Die Einwohnerzahl sei nahezu gleich geblieben.

14 Geburten wurden in Laugna registriert, wie im Vorjahr gab es neun Eheschließungen. "Ein sehr positiver Aspekt ist, dass die Gemeinde auch 2023 ohne Kredite wirtschaften konnte", erläutert Gebele. Die Gesamtverschuldung Laugnas sinkt laut Haushaltsplan um 181.000 Euro auf rund 1,6 Millionen Euro. Auch in den kommenden Jahren sollen Schulden abgebaut werden. Trotz der Verschuldung könne die Gemeinde 1,2 Millionen Euro investieren. „Wir arbeiten mit Rücklagen und haben gut gewirtschaftet“, informiert Gebele. Und auch die Steuereinnahmen gäben der Gemeinde eine gute Grundlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen